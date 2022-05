Infineon Aktie News: Infineon am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Infineon-Aktie notierte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 29,23 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Infineon-Aktie bis auf 29,09 EUR. Bei 29,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.014.325 Infineon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,85 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Infineon-Aktie 33,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.05.2022 bei 25,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,42 EUR an.

Am 09.05.2022 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Infineon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.298,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Infineon im Jahr 2023 1,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images