Infineon Aktie News: Infineon legt am Mittwochmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 32,08 EUR nach oben.

Die Infineon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 32,08 EUR. In der Spitze gewann die Infineon-Aktie bis auf 32,62 EUR. Bei 32,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 636.432 Infineon-Aktien den Besitzer.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,98 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,61 Prozent über dem aktuellen Kurs der Infineon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (27,07 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,62 Prozent.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,346 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Infineon-Aktie bei 43,61 EUR.

Am 07.05.2024 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 3,63 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 11,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Infineon 4,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Infineon-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Infineon ein EPS in Höhe von 1,82 EUR in den Büchern stehen haben wird.

