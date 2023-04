InflaRx Aktie News: InflaRx am Donnerstagnachmittag im Tiefenrausch

Aktien in diesem Artikel InflaRx 5,13 EUR

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 5,7 Prozent auf 5,75 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die InflaRx-Aktie bis auf 5,35 USD. Bei 5,99 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.686.959 InflaRx-Aktien umgesetzt.

Bei 7,25 USD erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,69 Prozent Plus fehlen der InflaRx-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,78 USD ab. Abschläge von 640,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

InflaRx ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei InflaRx ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,33 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können InflaRx-Anleger Experten zufolge am 23.05.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,355 EUR je Aktie in den InflaRx-Büchern.

