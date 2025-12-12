DAX24.432 +0,6%Est505.790 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1730 -0,1%Öl61,78 +0,4%Gold4.314 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 TUI TUAG50 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple, BioNTech, lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude lululemon-Aktie +10%: Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz sorgen für Anlegerfreude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Inflation in Frankreich bleibt vergleichsweise niedrig

12.12.25 09:27 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation im November auch endgültigen Daten zufolge im europäischen Vergleich niedrig ausgefallen. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im November im Jahresvergleich um 0,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte und damit die erste Schätzung von Ende November bestätigte.

Wer­bung

Damit blieb die Inflation in der zweitgrößten Eurozonen-Volkswirtschaft nach einer Abschwächung im Oktober stabil. Von Bloomberg befragte Experten hatten damit gerechnet, dass die Statistikbehörde die erste Schätzung bestätigt.

Mit dem Anstieg von 0,8 Prozent fällt die Inflation in Frankreich deutlich niedriger aus als zum Beispiel hierzulande. In Deutschland lag die Inflationsrate nach HVPI-Standard im November endgültigen Daten zufolge bei 2,6 und in Spanien sogar bei 3,2 Prozent.

In der Eurozone werden die detaillierten Daten zur Inflation im November am 17. Dezember veröffentlicht. Von Bloomberg befragte Analysten gehen davon aus, dass dabei der Anstieg von 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bestätigt wird. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an./zb/men