ING Group Aktie News: ING Group am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ING Group. Die ING Group-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 12,30 EUR nach.

Die ING Group-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 12,30 EUR. Das Tagestief markierte die ING Group-Aktie bei 12,27 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.080 ING Group-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ING Group-Aktie somit 11,03 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,71 EUR.

Am 01.02.2024 äußerte sich ING Group zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. ING Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.408,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.412,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte ING Group am 02.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von ING Group rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ING Group-Gewinn in Höhe von 1,91 EUR je Aktie aus.

