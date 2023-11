ING Group Aktie News: ING Group zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ING Group. Zuletzt konnte die Aktie von ING Group zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 12,00 EUR.

Das Papier von ING Group legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 12,00 EUR. Bei 12,00 EUR erreichte die ING Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,97 EUR. Bisher wurden via Tradegate 42.331 ING Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,57 EUR erreichte der Titel am 30.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,61 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ING Group-Aktie derzeit noch 19,90 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der ING Group-Aktie wird bei 16,81 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.842,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.682,00 EUR in den Büchern gestanden.

ING Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte ING Group möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass ING Group ein EPS in Höhe von 2,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

