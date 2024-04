Init innovation in traffic systems SE-Aktie: Insider hat nun mehr Anteile im Depot

Insiderdeal

Directors' Dealings brachten jüngst die init innovation in traffic systems SE-Aktie in Bewegung.

init innovation in traffic systems SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 09.04.2024. Am 12.04.2024 wurde der Handel mit init innovation in traffic systems SE-Anteilen gemeldet. Im Portfolio von init innovation in traffic systems SE-Vorstand Greschner, Dr. Gottfried kam es am 09.04.2024 zu Bewegung. Die Führungskraft kaufte 10.000 Aktien zu jeweils 37,76 EUR hinzu. Kaum Ausschläge verzeichnete die init innovation in traffic systems SE-Aktie im FSE-Handel und tendierte zu guter Letzt bei 37,40 EUR.

Bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 36,30 EUR. Aktuell ergibt sich für init innovation in traffic systems SE eine Börsenbewertung in Höhe von 352,28 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 9.840.261.

Vor der aktuellen Transaktion wurden init innovation in traffic systems SE-Anteile zuletzt am 05.04.2024 von einer Führungskraft bewegt. Damals hatte Greschner, Christina Aufsichtsrat 930 Anteilsscheine zu je 37,75 EUR gekauft.

