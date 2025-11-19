DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -1,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.773 -1,7%Euro1,1588 +0,1%Öl64,64 -0,3%Gold4.089 +0,5%
Insidertrade im Blick

Init innovation in traffic systems SE-Aktie: Insider passt Depot an

19.11.25 08:01 Uhr

Directors' Dealings brachten jüngst die init innovation in traffic systems SE-Aktie in Bewegung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
42,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 17.11.2025 wurde bei init innovation in traffic systems SE ein Insidertrade durchgeführt. Die Meldung des Deals ging am 18.11.2025 ein. Sein Engagement in init innovation in traffic systems SE ausgebaut, hat am 17.11.2025 Thun, Andreas, Aufsichtsrat. Das Portfolio erweiterte sich damit um 2.200 Aktien zu je 44,51 EUR. Anleger zeigten sich alles in allem bei der init innovation in traffic systems SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 44,20 EUR.

Die init innovation in traffic systems SE-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel am Veröffentlichungstage der BaFin kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,50 EUR an der Tafel. Der Marktwert von init innovation in traffic systems SE beträgt unterdessen 433,99 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 9.931.034 Aktien.

Vor der aktuellen Transaktion wurden init innovation in traffic systems SE-Anteile zuletzt am 29.09.2025 von einer Führungskraft bewegt. Zu diesem Zeitpunkt warf Greschner, Dr. Gottfried, Vorstand bei init innovation in traffic systems SE, 9.000 Anteile zu jeweils 51,62 EUR auf den Markt.

Redaktion finanzen.net

