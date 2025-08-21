DAX24.165 +0,5%ESt505.427 +0,6%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1633 -0,1%Öl67,73 -0,1%Gold3.394 -0,1%
Wertpapiergeschäft

Innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

28.08.25 10:01 Uhr

Directors' Dealings: So reagierte die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
innoscripta SE Inhaber-Akt
112,80 EUR 4,80 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum 26.08.2025 wurde bei innoscripta SE Inhaber-Akt ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 27.08.2025 offengelegt. 1.600 innoscripta SE Inhaber-Akt-Papiere zu jeweils 104,98 EUR erwarb am 26.08.2025 Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), in enger Beziehung. Die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 104,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im FSE-Handel gewannen die innoscripta SE Inhaber-Akt-Papiere letztlich 1,10 Prozent auf 108,00 EUR. In der Summe wechselten via FSE 50 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von innoscripta SE Inhaber-Akt beläuft sich unterdessen auf 1,07 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 10.000.000 Aktien im Streubesitz.

Vor dem Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)-Handel sorgte zuletzt am 26.08.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. innoscripta SE Inhaber-Akt-Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung hatte das eigene Portfolio um 6.400 Papiere zu je 104,98 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

