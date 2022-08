Insider bewegt Varta-Aktien

Am 18.08.2022 konnte bei Varta ein Insidertrade ausgemacht werden. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 22.08.2022. VGG AG, in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Anteilsschein am 18.08.2022 pessimistisch. VGG AG reduzierte die eigene Position um 2.607 Aktien zu jeweils 78,98 EUR. Im Endeffekt sprang die Varta-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,20 Prozent auf 79,20 EUR zu.

Die Varta-Aktie musste am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 1,60Prozent auf 73,20 EUR abwärts. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 2.348 Varta-Aktien. Die Varta-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 3,05 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 40.421.700 Papiere.

Zuvor meldete Varta, dass VGG AG am 12.08.2022 ein Eigengeschäft tätigte. Das Portfolio von VGG AG verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Senkung um 387 Anteile zu jeweils 14,00 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com