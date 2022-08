Insider bewegt Vectron Systems-Aktien

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Vectron Systems am 18.08.2022 informiert. Der Handel wurde am 19.08.2022 gemeldet. in enger Beziehung Tosho Capital GmbH griff am 18.08.2022 bei Vectron Systems-Aktien zu. 1.532.033 Vectron Systems-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 3,59 EUR gekauft. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von Vectron Systems zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 3,50 Prozent auf 3,81 EUR.

Die Vectron Systems-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 3,51 EUR. Vectron Systems erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,92 Mio. Euro. Derzeit sind 8.056.510 Aktien handelbar.

Bei Vectron Systems kam es davor am 18.08.2022 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Insgesamt 1.532.033 Vectron Systems-Anteile (3,59 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von Vorstand Reckendorf, Jens verlassen.

Redaktion finanzen.net