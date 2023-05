Insider kauft IONOS-Aktien

Aktien in diesem Artikel IONOS 13,50 EUR

IONOS meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 24.05.2023. IONOS meldete den Insiderdeal am 25.05.2023. Weiß, Achim, Vorstand bei IONOS, fügte am 24.05.2023 39.742 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 13,50 EUR aufgerufen. An diesem Tag stieg die IONOS-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,60 Prozent auf 13,60 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das IONOS-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 0,60 Prozent auf 13,60 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 715 IONOS-Aktien. Der Marktwert von IONOS beträgt unterdessen 1,90 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 140.000.000 Aktien frei am Markt gehandelt.

Der vorherige Insidertrade mit IONOS-Aktien wurde am 24.05.2023 verzeichnet. Vorstand, Schmidt, Britta bei IONOS, vergrößerte sein Investment um 2.000 Aktien für jeweils 13,50 EUR.

