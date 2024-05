Insider nimmt CEWE Stiftung-Aktien ins Depot

Aktiendeal

Bei CEWE Stiftung wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zu einem Eigengeschäft einer Führungskraft kam es am 17.05.2024 bei CEWE Stiftung. Am 21.05.2024 wurde der Handel mit CEWE Stiftung-Anteilen gemeldet. Am 17.05.2024 baute Heitkamp, Carsten, Vorstand, sein Depot um 69 Aktien aus. Heitkamp, Carsten bezahlte 101,80 EUR je Anteilsschein. Im Endeffekt sprang die CEWE Stiftung-Aktie im FSE-Handel an und legte um 1,20 Prozent auf 102,40 EUR zu.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 2,60 Prozent auf 103,00 EUR. CEWE Stiftung markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 738,45 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 6.992.919 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 16.02.2024 kam es bei CEWE Stiftung-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. Bei einem Kurs von 106,60 EUR je Papier baute CEWE Stiftung-Mehls, Thomas Vorstand sein Engagement um 152 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net