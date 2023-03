Insider nimmt METRO (St)-Aktien ins Depot

Zum 20.03.2023 wurde bei METRO (St) ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Am 21.03.2023 wurde der Handel mit METRO (St)-Anteilen gemeldet. 13.157 METRO (St)-Aktien für jeweils 7,47 EUR kaufte am 20.03.2023 Gasset Giraldez, Rafael, Vorstand. Das Papier von METRO (St) konnte schließlich klettern und stieg im FSE-Handel um 1,90 Prozent auf 7,39 EUR.

Die METRO (St)-Aktie kam am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,56 EUR. Im Großen und Ganzen stieg das FSE-Volumen auf 151 METRO (St)-Aktien. Der METRO (St)-Wert wird an der Börse aktuell auf 2,79 Mrd. Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 363.096.992 Papiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden METRO (St)-Anteile zuletzt am 15.03.2023 von einer Führungskraft bewegt. Die Erhöhung der METRO (St)-Aktien im Depot um 15.475 Anteilsscheine zu je 7,53 EUR meldete Vorstand, Sarrailh, Claude.

