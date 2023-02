Insider nimmt sino-Aktien aus dem Depot

sino meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 16.02.2023. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 17.02.2023 ein. Für einen Preis von jeweils 35,00 EUR verkaufte sino-in enger Beziehung MMI Leisure & Capital Management GmbH am 16.02.2023 90 Anteilsscheine. An diesem Tag stieg die sino-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 3,60 Prozent auf 34,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von sino am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 6,50 Prozent auf 31,60 EUR. Insgesamt wurden 265 sino-Aktien gehandelt. Insgesamt ist sino aktuell 77,14 Mio. Euro wert. Derzeit sind 2.337.500 Aktien handelbar.

Bereits am 16.02.2023 wurde eine Insidertrade von MMI Leisure & Capital Management GmbH ausgemacht. MMI Leisure & Capital Management GmbH hatte sein Portfolio um 820 Anteile zu jeweils 34,87 EUR reduziert.

