Insidertrade bei BMW erfasst - Aktie und Kursreaktion im Blick

Anpassung im Portfolio

BMW veröffentlichte jüngst einen Insidertrade.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 30.05.2025 informiert. Die Transaktion wurde am 02.06.2025 publik gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 30.05.2025 sein Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erstand 2.780 Aktien zu je 78,60 EUR. An diesem Tag stieg die BMW-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 0,40 Prozent auf 78,62 EUR.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,50 Prozent auf 76,68 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im Tagesverlauf 6.466 Stück gehandelt. BMW ist derzeit am Markt 44,55 Mrd. Euro wert. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 560.571.776.

