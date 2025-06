Insidertrade bei innoscripta SE Inhaber-Akt: So reagiert die Aktie

Insidertrade bei innoscripta SE Inhaber-Akt

Bei innoscripta SE Inhaber-Akt kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

innoscripta SE Inhaber-Akt meldete der BaFin einen Insiderdeal vom 17.06.2025. Die Transaktion wurde am 18.06.2025 publik gemacht. in enger Beziehung Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) stockte am 17.06.2025 sein Investment in innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien auf. Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) erstand 1.667 Aktien zu je 84,31 EUR. Die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 85,60 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 93,70 EUR.

Am 17.06.2025 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. 333 Anteile für jeweils 84,31 EUR kaufte in enger Beziehung, Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) bei innoscripta SE Inhaber-Akt damals an.

Redaktion finanzen.net