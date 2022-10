Insidertrade bei KRONES: So reagiert die Aktie

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 05.10.2022 bei KRONES verzeichnet. Der Handel wurde am 07.10.2022 öffentlich gemacht. in enger Beziehung Schawei GmbH trennte sich am 05.10.2022 von KRONES-Aktien. Schawei GmbH stellte 7.800 Aktien zu je 95,88 EUR zum Verkauf. Das Papier von KRONES befand sich letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel 0,60 Prozent auf 96,40 EUR ab.

Bei der KRONES-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung des Deals durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 94,05 EUR. Am Markt ist KRONES aktuell 2,99 Mrd. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 31.593.100 Papiere.

Bei KRONES kam es davor am 20.05.2022 zuletzt zu Eigengeschäften von Führungskräften. Die Erhöhung der KRONES-Aktien im Depot um 600 Anteilsscheine zu je 81,25 EUR meldete Vorstand, Klenk, Christoph.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Krones AG