Insidertrade bei thyssenkrupp ausgemacht: So reagiert die Aktie

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der thyssenkrupp-Aktie aus.

Kürzlich kam es bei thyssenkrupp zu Directors' Dealings. Der Handel wurde am 16.02.2024 gemeldet. Lopez Borrego, Miguel Angel, Vorstand bei thyssenkrupp, fügte am 16.02.2024 3.772 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 4,77 EUR aufgerufen. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von thyssenkrupp zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 2,40 Prozent auf 4,80 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die thyssenkrupp-Aktie im FSE-Handel an und legte um Prozent auf EUR zu. Insgesamt ist thyssenkrupp aktuell 2,96 Mrd. Euro wert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 622.531.968 Aktien.

Bereits am 16.02.2024 kam es bei thyssenkrupp-Aktien zu Umschichtungen in der Führungsebene. thyssenkrupp-Keysberg, Dr. Klaus Vorstand holte sich 6.672 Aktien für je 4,77 EUR ins Depot.

