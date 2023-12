Insidertrade: Homes Holiday-Aktien zugekauft

Portfolio geändert

Die Homes Holiday-Aktie rückte nach Insiderdeal in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel

Kürzlich kam es bei Homes Holiday zu Directors' Dealings. Der Handel wurde am 21.12.2023 öffentlich gemacht. Gerlach, Carl-Peter, Aufsichtsrat bei Homes Holiday, fügte am 21.12.2023 55.363 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 0,44 EUR aufgerufen. Die Homes Holiday-Aktie notierte im FSE-Handel an diesem Tag bei 0,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Homes Holiday-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei EUR. Der Homes Holiday-Wert wird an der Börse aktuell auf 754615,00 Euro beziffert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 2.602.120 Papiere.

Redaktion finanzen.net