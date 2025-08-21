Insidertrade: innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien ins Depot genommen
So entwickelte sich die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.
Werte in diesem Artikel
Am 25.08.2025 wurden bei innoscripta SE Inhaber-Akt Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 27.08.2025. in enger Beziehung Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) griff am 25.08.2025 bei innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien zu. 6.400 innoscripta SE Inhaber-Akt-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 103,07 EUR gekauft. An diesem Tag wies die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,60 Prozent auf 104,00 EUR nach oben.
Die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,10 Prozent auf 108,00 EUR. Im Handelsverlauf wurden 50 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von innoscripta SE Inhaber-Akt beträgt unterdessen 1,07 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 10.000.000 beziffert.
Zuletzt hatte es am 25.08.2025 Directors' Dealings bei innoscripta SE Inhaber-Akt gegeben. Für jeweils 103,07 EUR stockte Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung das Engagement um 1.600 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien auf.
