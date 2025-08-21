DAX24.165 +0,5%ESt505.427 +0,6%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1633 -0,1%Öl67,73 -0,1%Gold3.394 -0,1%
Insiderdeal

Insidertrade: innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien ins Depot genommen

28.08.25 10:01 Uhr

So entwickelte sich die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie nach einem kürzlich erfolgten Insidertrade.

Werte in diesem Artikel
Aktien
innoscripta SE Inhaber-Akt
112,80 EUR 4,80 EUR 4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 25.08.2025 wurden bei innoscripta SE Inhaber-Akt Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Offiziell gemeldet wurde die Transaktion am 27.08.2025. in enger Beziehung Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) griff am 25.08.2025 bei innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien zu. 6.400 innoscripta SE Inhaber-Akt-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 103,07 EUR gekauft. An diesem Tag wies die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 1,60 Prozent auf 104,00 EUR nach oben.

Die innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,10 Prozent auf 108,00 EUR. Im Handelsverlauf wurden 50 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von innoscripta SE Inhaber-Akt beträgt unterdessen 1,07 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 10.000.000 beziffert.

Zuletzt hatte es am 25.08.2025 Directors' Dealings bei innoscripta SE Inhaber-Akt gegeben. Für jeweils 103,07 EUR stockte Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt) in enger Beziehung das Engagement um 1.600 innoscripta SE Inhaber-Akt-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net

