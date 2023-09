Insidertrade: publity-Aktien ins Depot genommen

Insidertrade bei publity

Bei publity kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei publity am 05.09.2023 informiert. Am 07.09.2023 wurde die Transaktion bekannt. NEON EQUITY AG, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 05.09.2023 um publity-Anteile aus. NEON EQUITY AG erwarb 465 Aktien zu einem Kurs von je 19,60 EUR. Die publity-Aktie zeigte sich schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 19,10 EUR.

Die publity-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 19,10 EUR. Der Börsenwert von publity beläuft sich unterdessen auf 293,07 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 14.876.500 Papiere.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 04.09.2023 statt. Es wurde ein Kauf von 966 publity-Aktien zu je 19,55 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net