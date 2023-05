Insidertrade: Solutiance-Aktien zugekauft

Aktien in diesem Artikel Solutiance 1,65 EUR

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei Solutiance am 16.05.2023 informiert. Der Aktien-Deal wurde am 18.05.2023 bekannt gemacht. in enger Beziehung Enderlein Ventures GmbH griff am 16.05.2023 bei Solutiance-Aktien zu. 5.500 Solutiance-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 1,70 EUR gekauft. Die Solutiance-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,68 EUR an der Tafel.

Die Solutiance-Aktie bewegte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-News kaum. Das Papier stand via FSE bei 1,65 EUR. Insgesamt ist Solutiance aktuell 9,30 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 5.473.040 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 16.05.2023 erfasst. Die Erhöhung der Solutiance-Aktien im Depot um 10.000 Anteilsscheine zu je 1,70 EUR meldete in enger Beziehung, Enderlein, Sebastian.

Redaktion finanzen.net