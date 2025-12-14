DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin75.975 -1,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Insolvenzverwalter: Derzeit keine Interessenten für Starcar

14.12.25 18:17 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Autovermieter Starcar GmbH Kraftfahrzeugvermietung steht nach seinem im Oktober gestellten Insolvenzvertrag möglicherweise vor dem Aus. Derzeit gebe es keinen Interessenten für die Übernahme des Geschäftsbetriebes als Ganzes, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Christoph Morgen mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Wer­bung

Es seien vorsorglich die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet worden, um ab Januar 2026 den Betrieb deutlich einzuschränken. Diese Vorbereitungen dienten dazu, im Eventualfall die geordnete Betriebsabwicklung während des ersten Quartals abschließen zu können. Das gesamte Starcar-Team sei über diese eventuell zeitnah bevorstehenden Entscheidungen informiert worden.

Starcar ist den Angaben zufolge einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Deutschland und betreibt bundesweit zahlreiche Standorte. Die Zahl der Beschäftigten liegt bei 615 Mitarbeitern in Vollzeit./hr/DP/he