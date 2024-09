Intel Aktie News: Dow Jones Aktie Intel tendiert am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Intel gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 19,89 USD.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 19,89 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,75 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,78 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.127.182 Intel-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,27 USD erreichte der Titel am 28.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 157,77 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 18,84 USD. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 5,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,740 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,366 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,00 USD aus.

Intel ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel 0,35 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,83 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,95 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2024 0,329 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

