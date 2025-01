Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Nachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 19,82 USD.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 19,82 USD. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 19,57 USD. Bei 20,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 6.479.059 Intel-Aktien.

Am 09.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 135,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 18,52 USD. Abschläge von 6,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Intel 0,740 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,86 USD je Intel-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Intel am 31.10.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,88 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,77 Prozent zurück. Hier wurden 13,28 Mrd. USD gegenüber 15,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 24.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Intel veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,903 USD je Aktie aus.

