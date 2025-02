International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel

International ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat International die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 2,19 AED. Im letzten Jahr hatte International einen Gewinn von 7,39 AED je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 28,79 Milliarden AED vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte International 17,27 Milliarden AED umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 7,08 AED ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 12,55 AED je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 92,75 Milliarden AED beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 60,09 Milliarden AED umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net