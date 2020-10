fashionette AG: "Wir wollen unser Wachstum beschleunigen"

Aktien in diesem Artikel

Daniel Raab:

fashionette ist eine führende datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires, die im deutschen Online-Markt für Premium- und Luxus-Handtaschen eine branchenführende Markenbekanntheit aufgebaut hat und bereits in acht Ländern aktiv ist. Mit rund 11.000 Produkten von mehr als 150 internationalen Marken verfügt fashionette über eines der relevantesten Sortimente im Markt. Der Ansatz von fashionette basiert auf ihrer proprietären Technologieplattform: Technologie und Business Intelligence sind die Basis, um die wachsende Nachfrage der Kund*innen nach einem personalisierten Einkaufserlebnis zu bedienen.

Welche konkreten Auswirkungen hat Corona in diesem Jahr auf Ihr Geschäft gehabt?

Im Rahmen des Corona-Lockdowns haben wir frühzeitig reagiert und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Zudem haben wir Marketinginvestitionen gezielt allokiert, was sich sehr positiv auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt hat. Zwar waren einige unserer Lieferanten von COVID-19-bedingten Einschränkungen betroffen, wir haben die Herausforderungen der Supply Chain jedoch gemeinsam mit unseren Lieferanten sehr gut gemeistert. Unter dem Strich hat die COVID19-Pandemie die Verlagerung des Marktes von offline zu online weiter beschleunigt - eine Entwicklung, von der fashionette profitiert.

Was müssen Sie als Anbieter von Luxus anders machen als die "ganz normalen" Online-Marktplätze?

Unsere Kund*innen erwarten zu recht das gewisse Etwas. Und das bieten wir auch. Unser Angebot wird von unserem fashionette-Team kuratiert. Jedes einzelne Produkt wird zudem von erfahrenen Fotograf*innen abgelichtet und bestens in Szene gesetzt. Auf diese Weise hebt sich unsere Präsentation von hinreichend bekannter Produktfotografie ab. Wir legen viel Wert auf unseren Customer Service und auf eine hochwertige Verpackung. Der Fokus von fashionette liegt dabei auf der Verknüpfung des kuratierten Sortiments an begehrenswerten Designeraccessoires mit den persönlichen Vorstellungen und Wünschen unserer Kund*innen. Das Ziel: der Ausbau individualisierter Services, um das digitale Shoppingerlebnis noch inspirierender, komfortabler und persönlicher zu gestalten. Dazu werden die lokalen Websites und Dienstleistungsangebote in ganz Europa zukünftig weiter ausgebaut.

Wie haben sich die Umsätze und Ergebnisse der fashionette AG in den vergangenen Jahren entwickelt?

fashionette weist ein jährliches, zweistelliges organisches Wachstum mit einer mehrjährigen Erfolgsbilanz der EBITDA-Profitabilität seit 2013 auf. Im Jahr 2019 haben wir einen Umsatz von 73,2 Mio. Euro erzielt, was zu einem EBITDA von 6,8 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 9,3 % führte. Für den zum 30. September 2020 endenden Neunmonatszeitraum gehen wir von einem beschleunigten Umsatzwachstum aus. Der erwartete Umsatz in Höhe von 62,0 Mio. Euro entspricht einem Wachstum von +24 % gegenüber den ersten neun Monaten 2019.

Eine Frage dürfte potenzielle Investoren natürlich besonders stark interessieren: Welche geschäftlichen Perspektiven können Sie derzeit in Aussicht stellen?

Für den europäischen Online-Luxusgütermarkt wird für die Jahre 2020 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 17 % prognostiziert. Zudem soll der Anteil des Onlinehandels am gesamten Premium- und Luxusmarkt bis 2025 voraussichtlich auf 30 % steigen, ausgehend von 12 % im Jahr 2019. Unser strategischer Fokus liegt darauf, das profitable Wachstum mit über dem Marktdurchschnitt liegenden Wachstumsraten fortzuführen. Wir planen unser organisches Wachstum und unseren Marktanteil durch die Erweiterung der Produktauswahl und -kategorien sowie durch die geografische Expansion zu beschleunigen.

Wie sehen die Eckdaten des geplanten Börsengangs der fashionette AG aus?

Insgesamt umfasst das Angebot 3.605.000 fashionette-Aktien. Bis zu 1,2 Millionen neue Aktien kommen aus einer Barkapitalerhöhung. Bis zu 1,5 Millionen bestehende Aktien stammen aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin Genui. Dazu kommen bis zu 500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand der Genui, vorbehaltlich der Ausübung einer Aufstockungsoption am Tag der Preisfestsetzung. Bis zu 405.000 bestehende Aktien können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption platziert werden. Innerhalb der voraussichtlich bis zum 27. Oktober laufenden Bezugsfrist können Privatanleger und institutionelle Investoren Kaufangebote für die angebotenen Aktien abgeben. Die Aktien werden Privatanlegern auf der Emissionsplattform DirectPlace® der Frankfurter Wertpapierbörse zum Kauf angeboten. Die Preisspanne liegt zwischen 30 und 38 Euro pro Aktie.

Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht am 20. Oktober 2020 gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung sollte nur auf Grundlage dieses Prospekts erfolgen, der bei uns (fashionette AG, Grafenberger Allee 295, 40237 Düsseldorf, Deutschland) und auf unserer Website (corporate.fashionette.com) kostenfrei erhältlich ist.

Derzeit erzielt Ihr Unternehmen einen Großteil der Umsätze im deutschsprachigen Raum, also der Region Deutschland, Österreich und Schweiz. Können Sie ihre künftige Expansionsstrategie näher erläutern? In welche Bereiche soll das frische Kapital investiert werden?

Den Nettoemissionserlös wollen wir in erster Linie dazu verwenden, das Wachstum des bestehenden Geschäfts durch Marketing- und Kundenakquisitions-Initiativen zu beschleunigen, selektive Akquisitionen zu tätigen, um die bereits angesprochene geografische Expansion und den Ausbau des Produktsortiments voranzutreiben und zielgerichtet in die IT-Plattform zu investieren. Unser Ziel ist es, die führende Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires in Europa zu werden.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Raab.

zum Interviewpartner:



Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Thomas Buhl (COO/CTO) übernahm Daniel Raab (CEO) Anfang 2019 die Verantwortung für die Unternehmensgeschicke der fashionette AG, um das Geschäft durch datengesteuerte Prozesse, geographische Expansion und M&A weiterzuentwickeln. Daniel Raab, der zuvor in der Mode- und Modeaccessoires-Branche für Unternehmen wie Hermès und Gucci tätig war, gehörte außerdem zu den Gründungsgeschäftsführern der ProSiebenSat.1 Commerce GmbH, der strategischen Beteiligungsgesellschaft der ProSiebenSat.1 Media SE. In dieser Zeit konnte Daniel Raab seine einschlägige Akquisitions- und Integrationserfahrung bei Unternehmen wie Deutschlands führendem Online-Pure-Play für Kosmetikprodukte Flaconi GmbH unter Beweis stellen.







