Inversiones Aguas Metropolitanas hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Inversiones Aguas Metropolitanas hat am 21.08.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,69 CLP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,12 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 165,02 Milliarden CLP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,55 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net