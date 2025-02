Investition vergrößert: Insider greift bei LEWAG-Anteilen zu

Insider-Alarm

Bei LEWAG wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Zu Insidertrades kam es am 12.02.2025 bei LEWAG. Die Transaktion wurde am 14.02.2025 publik gemacht. Hesselbach, Jochen H., Vorstand, kaufte am 12.02.2025 LEWAG-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 50 Aktien zum Preis von jeweils 19,50 EUR den Besitzer. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von LEWAG zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 4,20 Prozent auf 20,00 EUR.

Das Papier von LEWAG legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 20,80 Prozent auf 30,20 EUR. Insgesamt wurden 190 LEWAG-Aktien gehandelt. Die LEWAG-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 123,55 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 4.752.000 Anteilsscheine beziffert.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 12.02.2025 statt. Zu jeweils 20,00 EUR kaufte Hesselbach, Jochen H. 600 Anteile.

Redaktion finanzen.net