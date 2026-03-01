DAX23.402 -0,8%Est505.710 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 +3,9%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.678 +2,4%Euro1,1454 -0,6%Öl101,1 -0,7%Gold5.094 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Zalando ZAL111
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot -- Adobe sucht nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
CF Industries Holdings: Profiteur der Nahost-Krise! CF Industries schließt Versorgungslücke für Düngemittel! CF Industries Holdings: Profiteur der Nahost-Krise! CF Industries schließt Versorgungslücke für Düngemittel!
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX notiert tiefer Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX notiert tiefer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 13.03.2026

13.03.26 09:41 Uhr

(NEU: Angebotspreis und Erstnotiz Vincorion, mögliches IPO Neuraxpharm)

===

Vincorion SE

Wer­bung

ERSTNOTIZ: 20.03.2026

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Wedel

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 19. März

BOOKBUILDINGSPANNE: Angebotspreis 17 Euro

VOLUMEN (WERT): 345 Mio Euro

VOLUMEN (STÜCK): 20,3 Mio Aktien (inkl Greenshoe)

GREENSHOE: 2,65 Mio Aktien

BEWERTUNG: 850 Mio Euro

KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, JP Morgan, Berenberg

Wer­bung

KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, Oddo BHF, Unicredit

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Neuraxpharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: 2027 möglich (CEO-Interview FAZ im März 2026)

BRANCHE: Pharma

SITZ: Langenfeld

+++++++++++++++++++++++++++++++++

TK Elevator GmbH

ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 (Bloomberg-Bericht Feb. 2026)

Wer­bung

BRANCHE: Aufzugtechnik

SITZ: Düsseldorf

BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026)

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Bitpanda GmbH

ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht)

BRANCHE: Handelsplattform

SITZ: Wien

BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV)

ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026)

BRANCHE: Web-TV

SITZ: München

BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht)

KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Thyssenkrupp Materials Services

ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich

(Reuters-Bericht Feb 2026)

BRANCHE: Werkstoffhandel

SITZ: Essen

+++++++++++++++++++++++++++++++++

KNDS NV

ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025)

BRANCHE: Rüstung

SITZ: Amsterdam

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Uniper SE

ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen

BRANCHE: Energieversorgung

SITZ: Düsseldorf

KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS

+++++++++++++++++++++++++++++++++

BASF-Sparte Agricultural Solutions

ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant

BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut

SITZ: Limburgerhof

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: Prosieben will Parship vorerst behalten (Reuters-Meldung März 2026)

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse)

ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025)

BRANCHE: Indizes und Datenanalyse

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Personio

ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024)

BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar

"+++++++++++++++++++++++++++++++++

Selfio (Tochter der 3U Holding)

ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U)

BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte

SITZ: Bad Honnef

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente)

SITZ: Frankfurt

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Contentful

ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option

BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC)

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

HH2E

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler

SITZ: Düsseldorf

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Raisin SE

ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025)

BRANCHE: Finanzdienstleistungen

SITZ: Berlin

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Mobile.de

ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus

BRANCHE: Auto-Anzeigen

SITZ: Kleinmachnow

BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro

===

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 04:42 ET (08:42 GMT)