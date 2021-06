Marqeta peilt Bewertung von 13 Milliarden US-Dollar an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,72 EUR

Das US-Finanztechnologieunternehmen, das der Commerzbank -Wagniskapitalgeber Commerzventures als Portfoliounternehmen führt, plant mit einer Marktkapitalisierung von knapp 13 Milliarden US-Dollar.

Wie es in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC heißt, will Marqeta in dem Börsengang 45,5 Millionen Aktien zu 20 bis 24 Dollar das Stück verkaufen. Im Mittelpunkt der Spanne erwartet das Unternehmen, das Bezahlkarten für Unternehmen anbietet, einen Erlös von rund 921,5 Millionen Dollar. Bei Ausübung einer Mehrzuteilungsoption könnten es bis zu 1,06 Milliarden Dollar werden.

DJG/DJN/mgo/brb

NEW YORK (Dow Jones)

