Spekulation um Ionos-Börsengang treibt United Internet-Aktien hoch

In der Spitze sprangen die Papiere via XETRA um zehn Prozent auf 34,68 Euro nach oben, nachdem sie seit Anfang September stark gefallen waren. Zuletzt betrug das Kursplus noch knapp sechs Prozent.

Die auf Cloud- und Webhostinggeschäfte ausgerichtete United Internet-Tochter Ionos soll einem Bericht zufolge frühestens im kommenden Jahr an die Börse gehen. Geplant sei ein IPO (initial public offering, Erstnotiz) ab Ostern 2022, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Finanzkreise. Dabei könnte Ionos mit Sitz in Montabaur auf eine Marktkapitalisierung von rund fünf Milliarden Euro kommen. Eine Konzernsprecherin war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Gegenüber dem "Handelsblatt" habe eine United-Internet-Sprecherin aber einen Börsengang als einen "naheliegenden nächsten Schritt für die Entwicklung des Unternehmens" bezeichnet, heißt es in dem Bericht. Derzeit arbeite der Konzern daran, Ionos soweit vorzubereiten, damit das Unternehmen dann im "zum passenden Zeitpunkt 2022 oder 2023" einen Börsengang durchführen könnte.

