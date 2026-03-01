Iran meldet Angriff auf Öltanker 'in US-Besitz' vor Kuwait

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen. Das Schiff "in US-Besitz" sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ "Chorramshahr 4" mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen./arb/DP/stk