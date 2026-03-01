DAX23.565 -1,1%Est505.711 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -4,5%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.463 -1,0%Euro1,1556 -0,5%Öl89,45 +6,1%Gold5.077 -0,1%
Iran meldet Angriff auf Öltanker 'in US-Besitz' vor Kuwait

06.03.26 12:50 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge einen Öltanker angegriffen. Das Schiff "in US-Besitz" sei vor der Küste Kuwaits attackiert worden und stehe in Flammen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier "Chatam Al-Anbija", das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

Außerdem seien wieder Ziele in Israel und US-Stellungen in den Golfstaaten mit fortschrittlichen Raketen angegriffen worden, hieß es in einem Bericht des Rundfunks. Dabei sei auch die Rakete vom Typ "Chorramshahr 4" mit einem Zwei-Tonnen-Gefechtskopf zum Einsatz gekommen./arb/DP/stk