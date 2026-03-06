DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.489 -0,2%Euro1,1619 ±0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Iran nennt Forderungen nach Kapitulation 'absurd'

07.03.26 10:24 Uhr

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian nennt Aufrufe zur Kapitulation "absurd". In einer vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Video-Botschaft sagte er, "die Spekulationen über eine mögliche Kapitulation des Landes sind absurd und die Feinde können solche Träume mit ins Grab nehmen."

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, er wolle kein Abkommen mit dem Iran mehr abschließen. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen.

Peseschkian rief außerdem seine Landsleute auf, alle internen Differenzen beiseitezulassen und geschlossen gegen äußere Bedrohungen aufzutreten. "Wenn wir Differenzen haben, ist es besser, sie untereinander zu lösen", sagte er. Die iranische Bevölkerung ist gespalten: Ein Teil der Iraner unterstützt einen Sturz der politischen Führung und hofft, dass der Krieg diesen beschleunigt./da/DP/zb