Iran verurteilt US-Angriffe auf Venezuela

03.01.26 11:19 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die US-Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. "Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar", erklärte das Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser "aggressive Akt" müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter.

Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US-Angriffe werden./pey/str/DP/he