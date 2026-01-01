DAX25.365 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,05 +0,1%Gold4.610 +2,2%
Iran wirft USA und Israel Einflussnahme auf Proteste vor

12.01.26 13:09 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Regierung hat ihren Erzfeinden Israel und den USA eine Einmischung in die landesweiten Demonstrationen vorgeworfen. "Wir sehen uns einem terroristischen Krieg seitens der Feinde der iranischen Nation gegenüber", sagte der Sprecher der Parlamentskommission für Nationale Sicherheit und Außenpolitik, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Er sprach von einer Einflussnahme der beiden Länder und sagte, dass dafür "offene sowie verdeckte Belege" existierten.

Seit mehr als zwei Wochen demonstrieren Iranerinnen und Iraner gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Die durch eine Wirtschaftskrise ausgelösten Proteste haben sich inzwischen zu einem landesweiten Aufstand entwickelt. In den Städten kam es zu heftigen Ausschreitungen und schweren Unruhen. Der Sicherheitsapparat reagiert mit brutaler Härte. Hunderte Demonstranten sind nach Angaben von Aktivisten bereits getötet worden. Es sind die schwersten Proteste im Iran seit Jahren./arb/DP/men