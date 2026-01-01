DAX25.293 -0,5%Est506.016 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,08 +1,8%Nas23.370 -1,4%Bitcoin82.762 +1,2%Euro1,1655 +0,1%Öl66,12 +1,0%Gold4.615 +0,6%
Irans Justiz stellt Demonstranten unter Generalverdacht

14.01.26 16:21 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Justizminister hat alle Teilnehmer der Demonstrationen seit Donnerstag unter Generalverdacht gestellt. "Jeder, der in diesem Zeitraum festgenommen wurde, ist definitiv schuldig, weil er vor Ort war", sagte Amin-Hussein Rahimi am Rande einer Kabinettssitzung.

Ausgelöst wurde die aktuelle Protestwelle durch die schwere Wirtschaftskrise im Iran Ende Dezember, wo in der Hauptstadt Teheran zunächst vor allem Händler auf die Straße gegangen waren. Zu diesem Zeitpunkt habe es keine Festnahmen gegeben, behauptete Rahimi.

Am vergangenen Donnerstag waren die Proteste dann eskaliert, nachdem Reza Pahlavi, Sohn des 1979 gestürzten Schahs, aus seinem Exil in den USA zu Massendemonstrationen aufgerufen hatte. "Das war überhaupt kein Protest mehr, sondern ein vollumfänglicher innerer Krieg", sagte Rahimi nun.

Der Minister kündigte ein hartes Vorgehen der Justiz an. "Mit denjenigen, die an Zerstörungen und Tötungen beteiligt waren, also mit terroristischen Akteuren, gibt es keinerlei Nachsicht", sagte Rahimi. Auch wer lediglich an den Protesten teilgenommen habe, sei schuldig, fügte er hinzu. Allein die Teilnahme sei eine Straftat, da sie auf einen "illegalen" Aufruf zurückgehe./arb/DP/jha