Irans Präsident: Streben nicht nach Atomwaffen

24.09.25 16:44 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Irans Präsident Massud Peseschkian hat erneut bekräftigt, dass sein Land nicht nach Atomwaffen strebe. "Ich erkläre an diesem Ort erneut: Iran hat niemals nach Atomwaffen gestrebt und wird es auch niemals tun. Wir wollen keine Atomwaffen", sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York.

Peseschkian nutzte seine Rede auch für scharfe Kritik gegen den Erzfeind Israel. Israels Krieg gegen den Iran im Juni, gefolgt von Bombardierungen des US-Militärs, sei ein "schwerer Verrat an der Diplomatie" gewesen. "Sie alle waren Zeugen, dass unser Land im vergangenen Juni einer barbarischen Aggression ausgesetzt war, die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts widersprach", sagte Peseschkian.

Irans Präsident kritisierte auch den Schritt von Deutschland, Frankreich und Großbritannien, im Streit um das Atomprogramm wieder harte UN-Sanktionen einzuführen. Die Europäer seien keine "vertrauenswürdigen Partner" mehr, sagte Peseschkian./arb/DP/stw