DAX25.095 +0,8%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.665 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,27 -0,4%Gold4.447 -1,1%
ISM-Index für US-Dienstleister steigt im Dezember

07.01.26 16:05 Uhr

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im Dezember beschleunigt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,4 (Vormonat: 52,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 52,2 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 57,9 (Vormonat: 52,9), jener für die Beschäftigung legte zu auf 52,0 (Vormonat: 48,9). Der Index für die Produktion nahm zu auf 56,0 (Vormonat: 54,5), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 64,3 (Vormonat: 65,4) auswies.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 10:06 ET (15:06 GMT)