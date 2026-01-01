ISM-Index für US-Industrie sinkt im Dezember

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im Dezember verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 47,9 (Vormonat: 48,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,3 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert. Unter den stark beachteten Unterindizes stieg der für Neuaufträge auf 47,7 (Vormonat: 47,4), jener für die Beschäftigung legte zu auf 44,9 (Vormonat: 44,0). Der Index für die Produktion gab nach auf 51,0 (Vormonat: 51,4), während der Subindex der Preise einen konstanten Wert von 58,5 auswies.

January 05, 2026 10:06 ET (15:06 GMT)