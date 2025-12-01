DAX23.605 -1,0%Est505.669 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,26 -9,6%Nas23.288 -0,3%Bitcoin73.435 -5,8%Euro1,1625 +0,3%Öl63,05 -0,2%Gold4.235 +0,4%
ISM-Index für US-Industrie sinkt im November

01.12.25 16:08 Uhr

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut ISM im November verlangsamt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 48,2 (Vormonat: 48,7). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 48,8 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit unter der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Schrumpfen signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 47,4 (Vormonat: 49,4), jener für die Beschäftigung ging zurück auf 44,0 (Vormonat: 46,0).

Der Index für die Produktion nahm zu auf 51,4 (Vormonat: 48,2), während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 58,5 (Vormonat: 58,0) auswies.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 10:09 ET (15:09 GMT)