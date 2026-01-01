ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe steigt im Dezember unerwartet

DOW JONES--Das Wachstum im nicht-verarbeitenden Gewerbe der USA hat sich im Dezember unerwartet beschleunigt, wobei die Beschäftigung anzog. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,4 (November: 52,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 52,2 prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten wird eine Expansion des Sektors angezeigt.

Der Subindex der Beschäftigung stieg auf 52,0 (48,9) Punkte und der Preisindex sank auf 64,3 (65,4). Der Subindex des Auftragseingangs erhöhte sich auf 57,9 (52,9) und der für die Geschäftsaktivität auf 56,0 (54,5) Punkte.

