DAX25.097 +0,8%Est505.925 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,4%Nas23.663 +0,5%Bitcoin78.246 -2,4%Euro1,1686 ±-0,0%Öl60,24 -0,5%Gold4.446 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Wall Street nach Rekord uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu Aktien von Chevron und ExxonMobil dreht ins Minus: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.

ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe steigt im Dezember unerwartet

07.01.26 16:06 Uhr

DOW JONES--Das Wachstum im nicht-verarbeitenden Gewerbe der USA hat sich im Dezember unerwartet beschleunigt, wobei die Beschäftigung anzog. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 54,4 (November: 52,6) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 52,2 prognostiziert. Oberhalb von 50 Punkten wird eine Expansion des Sektors angezeigt.

Wer­bung

Der Subindex der Beschäftigung stieg auf 52,0 (48,9) Punkte und der Preisindex sank auf 64,3 (65,4). Der Subindex des Auftragseingangs erhöhte sich auf 57,9 (52,9) und der für die Geschäftsaktivität auf 56,0 (54,5) Punkte.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 10:07 ET (15:07 GMT)