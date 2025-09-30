Israel: Rakete aus dem Jemen abgefangen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Zuvor hatte es in mehreren Teilen des Landes Alarm gegeben, wie die Armee mitteilte. Über mögliche Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Immer wieder wird die israelische Luftabwehr wegen Angriffen mit Drohnen und Raketen aus dem Jemen aktiviert.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackieren die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Die vom Iran unterstützte Miliz zielt dabei auch häufig auf die Flughäfen Ben Gurion bei Tel Aviv und Ramon im Süden des Landes. Israel greift im Gegenzug Ziele im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen./gma/DP/zb