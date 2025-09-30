DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 -0,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.227 -0,6%Euro1,1731 +0,3%Öl69,81 +0,1%Gold3.805 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Allianz 840400 RENK RENK73 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Hang Seng beflügelt -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- BMW, VW, Porsche, Redcare Pharmacy im Fokus
Top News
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.

Israel: Rakete aus dem Jemen abgefangen

29.09.25 06:22 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut eine Rakete aus dem Jemen abgefangen. Zuvor hatte es in mehreren Teilen des Landes Alarm gegeben, wie die Armee mitteilte. Über mögliche Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt. Immer wieder wird die israelische Luftabwehr wegen Angriffen mit Drohnen und Raketen aus dem Jemen aktiviert.

Wer­bung

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen im Oktober 2023 attackieren die Huthi Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen - nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Die vom Iran unterstützte Miliz zielt dabei auch häufig auf die Flughäfen Ben Gurion bei Tel Aviv und Ramon im Süden des Landes. Israel greift im Gegenzug Ziele im 2.000 Kilometer entfernten Jemen an, die nach eigenen Angaben im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten der Huthi stehen./gma/DP/zb