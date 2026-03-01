DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 -0,8%Nas22.554 -0,9%Bitcoin59.166 +0,6%Euro1,1617 -0,6%Öl81,08 +3,9%Gold5.136 -3,5%
Israel will ab Mittwochabend Luftraum teilweise öffnen

03.03.26 19:40 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel will seinen Luftraum teilweise öffnen, um im Ausland gestrandete Israelis zurück ins Land kommen zu lassen. "Nach Lagebewertungen der Sicherheitsbehörden wird der Luftraum bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geöffnet", zitierte der israelische TV-Sender N12 Verkehrsministerin Miri Regev. Der Betrieb am internationalen Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv soll dann schrittweise aufgenommen werden.

Nach dem derzeitigen Plan wird es jedoch nur Ankünfte von Passagieren geben: In den Flugzeugen, die den Flughafen Ben Gurion verlassen, um Israelis aus dem Ausland zu holen, werden keine Passagiere zugelassen.

Zunächst soll dem N12-Bericht nach ein Flugzeug pro Stunde zugelassen werden, danach schrittweise zwei pro Stunde. Etwa 10.000 Passagiere sollen so pro Tag nach Israel gebracht werden. Das Verkehrsministerium geht davon aus, dass innerhalb von zehn Tagen alle Israelis, die im Ausland festsitzen, zurückgeholt werden können.

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran am Samstag sitzen Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Israelis im Ausland fest./rme/DP/jha