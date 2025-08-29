DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.361 +1,4%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier! BVB-Aktie: Deutscher Champions-League-Pionier!
Nach Zoll-Gerichtsurteil: USA weiter in Verhandlungen mit Ländern Nach Zoll-Gerichtsurteil: USA weiter in Verhandlungen mit Ländern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!

Israels Armeechef droht Hamas-Anführern im Ausland

31.08.25 18:21 Uhr

TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Militär will auch gegen die im Ausland lebenden Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas vorgehen. "Gestern griffen wir einen der leitenden Hamas-Kader, Abu Obeida, an", sagte Armeechef Ejal Zamir bei einer Lagebesprechung der Streitkräfte. "Mit unseren Aktionen sind wir noch nicht fertig. Die meisten Hamas-Führer sind im Ausland, und wir werden auch zu ihnen vordringen."

Wer­bung

Israels Militär hatte zuvor erklärt, dass der unter dem Kampfnamen Abu Obaida bekannte Hamas-Sprecher bei einem Angriff im Gazastreifen getötet wurde. Er war jahrelang Sprecher der Kassam-Brigaden, des militärischen Arms der Organisation.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast zwei Jahren hat Israel bereits zahlreiche ranghohe Hamas-Anführer und Kommandeure im Gazastreifen getötet, unter ihnen Jihia al-Sinwar und Mohammed Deif. Den damaligen politischen Führer der Hamas, Ismail Hanija, tötet Israel bei einem Anschlag in Teheran.

Der höchste Hamas-Führer im Ausland ist derzeit Chalil al-Haja. Er leitet auch die Hamas-Delegation bei den feststeckenden indirekten Verhandlungen mit Israel um eine Waffenruhe. Er hält sich die meiste Zeit im Golfemirat Katar auf. Andere höhere Hamas-Funktionäre im Ausland leben zumeist in Katar oder in der Türkei.

Wer­bung

In Israel wurde bislang angenommen, dass Israel keine gezielten Tötungen in Katar durchführen würde, um die Golfstaaten nicht zu verprellen, zu denen es bessere Beziehungen anstrebt. Aktionen in der Türkei wiederum würden das militärisch starke Nato-Land provozieren, dessen Präsident Recep Tayyip Erdogan gegenüber Israel eine feindselige Haltung einnimmt./gm/DP/he