Israels Militär: Drohnenhauptquartier der Revolutionsgarden zerstört

09.03.26 18:47 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe haben nach Angaben eines Militärsprechers ein Drohnenhauptquartier der iranischen Revolutionsgarden zerstört. Zum Standort der Anlage wurden zunächst keine Angaben gemacht. Sie sei im Rahmen einer Angriffswelle gegen militärische Infrastruktur im Iran attackiert worden, hieß es. Von dort aus seien Drohnen zu Angriffen gegen Israel gestartet, aber auch gelagert worden.

Zudem wurden nach israelischen Angaben drei Raketenwerfer angegriffen, von denen in der Stunde zuvor Raketen auf Israel abgefeuert wurden.

Die staatliche iranische Rundfunkagentur IRIB berichtete von Angriffen auf diverse Militäranlagen im Westen Teherans. Augenzeugen sagte, die Luft- und Raumfahrtbehörde der Revolutionsgarden im Stadtteil Tschitgar sei attackiert worden. Auch dort sollen Drohnen gelagert sein./czy/str/DP/stw