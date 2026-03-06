DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 -2,2%Nas22.749 -0,3%Bitcoin61.193 -2,0%Euro1,1609 -0,2%Öl83,75 +1,4%Gold5.084 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schließt tiefrot -- Lufthansa-Aktie scheitert an DAX-Rückkehr -- HENSOLDT, PUMA, Broadcom, Siemens Energy, RENK, NVIDIA im Fokus
Top News
Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht Peter Schiff lässt Alarmglocken schrillen: Bitcoin jetzt verkaufen - Sturz auf 20.000 US-Dollar droht
Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot Bei NVIDIA-Aktie zugekauft: Diese Aktien hatte Fisher Asset Management im vierten Quartal 2025 im Depot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Israels Militärchef kündigt nächste Phase im Iran-Krieg an

05.03.26 21:45 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel geht bei seinen Angriffen im Iran Armeeangaben zufolge in eine nächste Phase über. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Israels Generalstabschef Ejal Zamir Militärangaben zufolge. Seit Samstagmorgen habe Israels Luftwaffe in der nun abgeschlossenen "Überraschungsangriffsphase" rund 2.500 Angriffe im Iran ausgeführt, die Lufthoheit erlangt und mehr als 60 Prozent der Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen zerstört.

Wer­bung

Laut der israelischen Armee sollen Hunderte dieser Vorrichtungen getroffen worden sein. Dies rette in Israel Leben, erklärte Zamir weiter. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt, warnte der israelische Militärchef zugleich. "Jede Rakete ist tödlich und stellt eine Gefahr dar." In Israel heulten am Donnerstag nach iranischem Raketenbeschuss wieder mehrfach die Warnsirenen.

Israels Armee teilte derweil am Abend mit, sie habe erneut mehrere Angehörige der iranischen Führung bei Angriffen im Iran getötet. Israels Generalstabschef sagte weiterhin, Ziel des Kriegs sei es, Israels Existenz und Zukunft zu sichern. Zamir kündigte für den künftigen Einsatz im Iran nicht näher benannte "weitere Überraschungen" an.

Bei den israelischen und US-Luftangriffen wurde unter anderem Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei getötet. Seit Samstag sollen im Land insgesamt bereits mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch bei iranischen Gegenschlägen auf mehrere Länder in der Region gab es Tote./cir/DP/jha