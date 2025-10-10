DAX24.625 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin104.949 -0,3%Euro1,1577 +0,1%Öl64,95 -0,4%Gold3.993 +0,4%
Italien: Stärkster Produktionsrückgang im laufenden Jahr

10.10.25 10:50 Uhr

ROM (dpa-AFX) - In Italien ist die Produktion in den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes im August unerwartet deutlich gefallen. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 2,4 Prozent geschrumpft, wie das nationale Statistikamt Istat am Freitag in Rom mitteilte. Es ist der stärkste Dämpfer in diesem Jahr. Nach stärker war die Produktion zuletzt Ende 2024 gesunken.

Analysten hatten in der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nur einen leichten Rückgang der Fertigung um 0,4 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich fielen die Produktionsdaten deutlich schlechter als erwartet aus. Hier meldete das Statistikamt kalenderbereinigt einen Einbruch um 2,7 Prozent, während Experten im Schnitt einen Zuwachs um 0,6 Prozent erwartet hatten. Einen besonders starken Dämpfer meldet die Behörde bei der Energieerzeugung.

Zuletzt waren auch deutsche Produktionsdaten überraschend schwach ausgefallen. Im August schrumpfte die Produktion in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes um 4,3 Prozent im Monatsvergleich. Dies war der stärkste Einbruch seit Beginn des Ukrainekriegs von mehr als drei Jahren und schürte Konjunktursorgen in der größten Volkswirtschaft Europas./jkr/jsl/mis