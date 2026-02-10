Jamjoom Fashion Trading stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jamjoom Fashion Trading hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,47 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146,2 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 168,7 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net