DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -2,9%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.663 -2,1%Euro1,1919 +0,2%Öl69,19 +0,2%Gold5.062 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- US-Börsen uneinheitlich -- ON Semi: Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: PUMA SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Erste Group Bank öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jamjoom Fashion Trading stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

11.02.26 06:35 Uhr

Jamjoom Fashion Trading hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,47 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146,2 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 168,7 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Jamjoom Fashion Trading Co. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung